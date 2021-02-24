Кабмин предлагает Верховной Раде ввести новую форму трудового договора - трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Об одобрении соответствующего законопроекта правительством говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Правительство одобрило законопроект о регулировании нестандартных форм трудовых отношений. Соответствующий проект закона был одобрен сегодня, 24 февраля, на очередном заседании правительства", - говорится в нем.

Документом предусматривается законодательное урегулирование взаимоотношений работников и работодателей в случае, когда невозможно заранее определить виды, объемы и периоды выполнения той или иной работы, в частности работы фрилансеров.

"Сейчас оформление работы в подобных случаях происходит в основном по гражданско-правовым договорам, а лица, выполняющие такие работы, лишены права и гарантий, установленных законодательством о труде. В частности, предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников. Текст законопроекта разрабатывался Минэкономики в тесном взаимодействии с работодателями и профсоюзами, что обеспечило баланс интересов всех заинтересованных сторон", - отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Согласно сообщению, документом предлагается введение новой особой формы трудового договора - трудового договора с нефиксированным рабочим временем.

Согласно условиям такого договора, его стороны, по договоренности, могут определять необходимость и время привлечения работника к работе, ее объем и режим выполнения.

При этом оплата труда происходит исключительно за то время, когда работа фактически выполняется.

"В то же время работник, работающий по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, сможет более свободно планировать свою работу, не привязываясь к одному работодателю и рабочему графику предприятия, планировать свою деятельность в зависимости от поставленных ему задач. Важно, что работник получит все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в том числе по надлежащему режиму работы, времени отдыха, порядку принятия на работу и увольнения с нее, выплате заработной платы. Кроме того, законопроектом предусмотрено гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов в месяц", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, 5 февраля Рада поддержала законопроект о переводе трудовых книжек в электронный формат.

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