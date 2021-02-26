Даты всех главных православных праздников и постов в 2021 году
Даты всех главных православных праздников и постов в 2021 году

С приходом весны начинаются и православные посты в 2021 году. Всего их четыре: Великий, Петров, Успенский и Рождественский. 

В отдельном материале мы уже подробно рассказали о Великом посте, который завершится светлым Христовым Воскресением. 

Ниже публикуем даты всех постов 2021:

Великий пост - с 15 марта по 1 мая. 

Петров пост - с 28 июня по 11 июля. 

Успенский пост - с 14 по 27 августа. 

Рождественский пост - с 28 ноября по 6 января 2022 года. 

Другие важные православные праздники в 2021 году:

5 апреля (понедельник) - Вербное воскресенье,

7 апреля (среда) - Благовещение Пресвятой Богородицы,

2 мая (воскресенье) - Пасха,

6 мая (четверг) - Великомученика Георгия Победоносца,  

22 мая (суббота) - Святителя Николая Чудотворца (летний Николай),

10 июня (четверг) - Вознесение Господне,

20 июня (воскресенье) - Троица,

7 июля (среда) - Рождество Иоанна Предтечи,

12 июля (понедельник) - Святых апостолов Петра и Павла,

28 июля (среда) - Равноапостольного князя Владимира,

19 августа (четверг) - Преображение Господне,

28 августа (суббота) - Успение Пресвятой Богородицы,

21 сентября (вторник) - Рождество Пресвятой Богородицы, 

27 сентября (понедельник) - Воздвижение Креста Господня, 

14 октября (четверг) - Покров Пресвятой Богородицы, 

4 декабря (суббота) - Введение во храм Пресвятой Богородицы, 

19 декабря (воскресенье) - Святителя Николая Чудотворца (Зимний Николай). 

А в ближайшее время нас ждут Масленица и Прощенное воскресенье

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