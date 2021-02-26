С приходом весны начинаются и православные посты в 2021 году. Всего их четыре: Великий, Петров, Успенский и Рождественский.
В отдельном материале мы уже подробно рассказали о Великом посте, который завершится светлым Христовым Воскресением.
Ниже публикуем даты всех постов 2021:
Великий пост - с 15 марта по 1 мая.
Петров пост - с 28 июня по 11 июля.
Успенский пост - с 14 по 27 августа.
Рождественский пост - с 28 ноября по 6 января 2022 года.
Другие важные православные праздники в 2021 году:
5 апреля (понедельник) - Вербное воскресенье,
7 апреля (среда) - Благовещение Пресвятой Богородицы,
2 мая (воскресенье) - Пасха,
6 мая (четверг) - Великомученика Георгия Победоносца,
22 мая (суббота) - Святителя Николая Чудотворца (летний Николай),
10 июня (четверг) - Вознесение Господне,
20 июня (воскресенье) - Троица,
7 июля (среда) - Рождество Иоанна Предтечи,
12 июля (понедельник) - Святых апостолов Петра и Павла,
28 июля (среда) - Равноапостольного князя Владимира,
19 августа (четверг) - Преображение Господне,
28 августа (суббота) - Успение Пресвятой Богородицы,
21 сентября (вторник) - Рождество Пресвятой Богородицы,
27 сентября (понедельник) - Воздвижение Креста Господня,
14 октября (четверг) - Покров Пресвятой Богородицы,
4 декабря (суббота) - Введение во храм Пресвятой Богородицы,
19 декабря (воскресенье) - Святителя Николая Чудотворца (Зимний Николай).
А в ближайшее время нас ждут Масленица и Прощенное воскресенье.