В среду, 24 февраля, мировые цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов, несмотря на то, что данные еженедельного отчета Министерства энергетики США показали на рост запасов в стране.

Об этом пишет "Интерфакс".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:44 КСК составляет $67,09 за баррель, что на $1,72 (2,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $63,17 за баррель, что на $1,5 (2,43%) выше уровня на закрытие рынка во вторник.

Согласно данным Минэнергетики США коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,28 млн баррелей - до 463,04 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 12 тыс. баррелей и составили 257,1 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 4,97 млн баррелей, до 152,72 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 6,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 3,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 4 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали сокращения запасов на 5,37 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

"Поддержку ценам продолжает оказывать торговая активность, связанная с ожиданиями восстановления мировой экономики, однако тенденция демонстрирует признаки ослабления в преддверии встречи ОПЕК+ на следующей неделе", - сказал старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого цитирует Dow Jones.

Американские производители нефти постепенно восстанавливают добычу в Техасе, парализованную ранее сильными морозами. Производство нефти в техасской части Пермского бассейна, которое неделю назад составляло порядка 600-700 тыс. баррелей в сутки (б/с), увеличилось примерно до 2,9 млн б/с, отмечает глава североамериканского подразделения OilX Берт Гилберт.

Другие объекты энергетической инфраструктуры, пострадавшие в США из-за морозов, также начинают возвращаться к нормальной работе. Оператор трубопроводов Plains All American Pipeline, объявивший на прошлой неделе о форс-мажоре, планирует вернуть в нормальный режим операции 16 нефтепроводов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Кроме того, по меньшей мере, 8 НПЗ начали восстанавливать производство во вторник.

Аналитики Bank of America повысили прогноз стоимости нефти Brent в 2021 году до $60 за баррель с $50 за баррель. Эксперты ожидают, что Brent будет торговаться в среднем в диапазоне $50-70 за баррель до 2026 года. Согласно их прогнозу, ОПЕК+ может изменить свою политику, если Brent будет устойчиво находиться выше $60 за баррель.

В ближайшие три года нефтяной спрос может продемонстрировать максимальные темпы роста с 1970-х гг., а цены на нефть могут достигать $100 за баррель, отмечают в BofA.

При этом аналитики предупреждают, что основным понижательным риском в краткосрочной перспективе является новая сделка с Ираном, в результате которой предложение нефти может увеличиться на 2 млн б/с.

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