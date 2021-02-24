В культовом американском мультсериале "Симпсоны" на волне движения за права чернокожих поменяли актеров озвучки. Теперь темнокожего доктора Хибберта будет озвучивать не белый актер Гарри Ширер, а черный Кевин Майкл Ричардсон.

Об этом сообщает сайт The Wrap.

"Вчера вечером (в воскресенье, 21 февраля - Ред.) Гарри Ширер озвучивал доктора Хибберта в последний раз. В следующее воскресенье доктора Хибберта будет озвучивать Кевин Майкл Ричардсон", - заявили создатели сериала.

Персонаж говорил голосом Ширера 30 лет - со второго сезона шоу, стартовавшего в 1990 году. Актер отказался прокомментировать ситуацию.

Ширер вещал за доктора ровно 30 лет. Фото: CNN

Замена произошла после того, как в июне прошлого года продюсеры сериала заявили, что в "Симпсонах" белые актеры больше не будут озвучивать цветных персонажей.

Теперь доктора будет озвучивать Ричардсон. Фото: Википедия

Борьба с доминированием белых в киноиндустрии иногда принимает странные формы. Например, весной "Страна" писала, как в американском сериале о Екатерине Великой русского графа Ростова сыграл темнокожий актер.

А звезда Уилл Смит оказался недостаточно темнокожим, чтобы играть роль легендарного отца сестер-теннисисток Уильямс.