Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 о сроках призыва на срочную военную службу в текущем году. Согласно документу, призывы пройдут с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Об этом сказано на сайте главы государства.

Полное название документа - "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году".

В нем сказано, что в этом году увольнение в запас военных, отслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле - июле и в октябре - декабре. В январе 2022 года будут освобождены военные, которые были призваны в июле 2020 года (в связи с распространением на территории Украины COVID-19).

Призыв же граждан на срочную военную службу будет проведен в течение апреля-июня и октября-декабря. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября.

Соотношение числа срочников и служащих по контракту установлено на уровне 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска будет продолжать уменьшаться.

В соответствии с требованиями законодательства Украины, не подлежат призыву (или им предоставляется отсрочка для получения образования) граждане призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессиональной (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального перед высшими образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального перед высшими и/или высшего образования на дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставления отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

Кроме того, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года "О неотложных мерах по защите Украины и укрепления ее обороноспособности", введенного в действие указом президента от 24 сентября 2014 года № 744, призванные в ВСУ и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.

Как писала "Страна", с начала декабря вступил в силу новый перечень категорий граждан, которым дается отсрочка от армии.

Мы также приводили слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, при каких условиях возможна отмена призыва в армию в стране.