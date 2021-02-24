На закупку вакцины от коронавируса индийского производства CoviShield , которая прибыла в Украину 23 февраля, из государственного бюджета потратили 1592,2 млн грн (1,59 млрд грн).

Об этом "Стране" сообщили в Министерстве финансов Украины.

"Такая сумма прошла по кассе на сегодня. Но цена одной дозы пока неизвестна даже Минфину. Распорядителем этих средств является Министерство здравоохранения. Кому, сколько и как Минздрав заплатил, мы не знаем", - сообщили "Стране" в Министерстве финансов.

Таким образом Министерство финансов признало, что не знает стоимости препарата. Для того, чтобы выяснить цену на одну инъекцию Минфин направил соответствующий запрос в Министерство здравоохранения Украины.

Отметим, что вчера в Украину прибіло полмиллиона доз "Ковишилда".

Напомним, согласно информации журналиста газеты "Наши Гроши" одна доза индийской вакцины обойдется Украине в 135 гривень ($4,8). При этом в 2020 году в Бельгии одна доза вакцины Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн). То есть для Украины индийская вакцина оказалась почти в 2,5 раза дороже "Астразенеки".

Также сообщалось, что британская компания Crown Agents, которая занимаются поставкой вакцины в Украину, отказалась называть стоимость препарата, сославшись на договор о неразглашении.