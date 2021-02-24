Разумков рассказал как голосовал на заседании СНБО по санкциям против Медведчука
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что 19 февраля на заседании СНБО голосовал за введение санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука и его супруги. Он мотивировал это тем, что в санкционном списке были и граждане России.
Об этом Разумков сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По словам спикера, в случае с санкциями против телеканалов дело касалось гражданина Украины, поэтому он не поддержал их, так как по закону нельзя вводить ограничения против граждан страны. С Медведчуком же ситуация иная, поэтому он проголосовал за.
"Да, действительно, это было так. Почему? Потому что это решение касалось как граждан Украины, так и граждан Российской Федерации. И вы знаете о моем первом голосовании (по поводу телеканалов "112", NewsOne и Zik, от которого Разумков воздержался - Ред.). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой вне зависимости от того, где решение принимается: в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве. И закон должен быть для всех один", - сказал председатель парламента.
Он добавил, что если идти путем санкций, то параллельно надо обращаться в суд или же вносить изменения в закон о санкциях, чтобы санкции стало можно применять к нашим гражданам наравне с иностранными.
"Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривался закон о санкциях (август 2014 года), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются. Звучало из уст премьер-министра, если я не ошибаюсь. Это можно поднять, посмотреть. Поэтому нам нужно тогда поменять закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме у СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом. Вот такая отдельная позиция была обозначена", - пояснил Разумков.
Ранее "Страна" детально разбиралась, почему ввели санкции против Медведчука.
Мы также публиковали перечень этих санкций.