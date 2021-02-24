Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что 19 февраля на заседании СНБО голосовал за введение санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука и его супруги. Он мотивировал это тем, что в санкционном списке были и граждане России.

Об этом Разумков сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам спикера, в случае с санкциями против телеканалов дело касалось гражданина Украины, поэтому он не поддержал их, так как по закону нельзя вводить ограничения против граждан страны. С Медведчуком же ситуация иная, поэтому он проголосовал за.

"Да, действительно, это было так. Почему? Потому что это решение касалось как граждан Украины, так и граждан Российской Федерации. И вы знаете о моем первом голосовании (по поводу телеканалов "112", NewsOne и Zik, от которого Разумков воздержался - Ред.). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой вне зависимости от того, где решение принимается: в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве. И закон должен быть для всех один", - сказал председатель парламента.

Он добавил, что если идти путем санкций, то параллельно надо обращаться в суд или же вносить изменения в закон о санкциях, чтобы санкции стало можно применять к нашим гражданам наравне с иностранными.

"Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривался закон о санкциях (август 2014 года), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются. Звучало из уст премьер-министра, если я не ошибаюсь. Это можно поднять, посмотреть. Поэтому нам нужно тогда поменять закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме у СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом. Вот такая отдельная позиция была обозначена", - пояснил Разумков.

Ранее "Страна" детально разбиралась, почему ввели санкции против Медведчука.

Мы также публиковали перечень этих санкций.