Во вторник, 23 февраля, следственный судья Киевского района Харькова принял решение блокировать известные Telegram-каналы "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель", против которых Служба безопасности Украины фабриковало дело о работе на Россию.

Об этом "Стране" сообщили источники в СБУ.

По информации источника, украинским интернет-провайдерам уже разослали письмо с требованием заблокировать указанные Telegram-каналы-каналы.

Источник "Страны" также уточняет, как дословно звучит предписание заблокировать телеграм-каналы: "Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ".

Опрошенные нами интернет-провайдеры не знают, как технически выполнить предписание СБУ:

"Пока идей нет", - сказал нам представители одного из провайдеров.

Ранее СБУ объявила о разоблачение целой сети якобы подконтрольных российским спецслужбам Telegram-каналов, часть из которых пишет об украинской политике. По мнению СБУ, все эти каналы наполняют жители Харькова и Одессы, связанные с Антимайданом и курируемые якобы Генштабом России. Доказательств этому кураторству в пресс-релизе ведомства не было. В подробностях дела разбиралась "Страна".