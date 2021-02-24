Полицейские в столице ФРГ отказались прививаться от коронавируса вакциной "АстраЗенека", одобренной ВОЗ для экстренного применения. Правоохранители опасаются побочных эффектов и считают этот препарат второсортным.

Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

С предложением вакцинировать сотрудников полиции выступили власти Берлина: министр внутренних дел столицы Андреас Гейзель и глава городской полиции Барбара Словик. Они заявили, что с 24 февраля полицейских уже начнут прививать. На это выделили 24 тысячи доз "АстраЗенеки".

Эту новость правоохранителия восприняли без энтузиазма. Им не понравилось, что для них выделили вакцину "АстраЗенека". По информации Berliner Zeitung, во внутренних чатах полицейские выражали обеспокоенность планами руководства Берлина и обсуждали побочные эффекты препарата (озноб, усталость) и его слабую защиту от коронавируса.

Представители профессиональных ассоциаций призвали не жертвовать здоровьем полицейских и оценивать риски вакцинации.

Некоторые из них напомнили, что некоторые источники оценивают эффективность препарата всего в 60%. И потребовали у работодателей покрыть риски, связанные с вакцинацией.

Также в этих организациях "АстраЗенеку" назвали вакциной второго сорта.

Ранее "Страна" писала, что другие жители Берлина тоже крайне негативно относятся к этой вакцине от не хотят ею прививаться.

А в ЮАР вообще вознамерились вернуть производителю "АстраЗенеки" миллион доз вакцины.