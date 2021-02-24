Группа нардепов от "Слуги народа" зарегистрировала в Раде два законопроекта, которые предусматривают уголовную ответственность за коллаборационизм (№5143 и №5144).

Тексты документов пока не обнародованы. Но одна из соавторов, депутат Евгения Кравчук ("Слуга народа") детально расписала в Facebook их нормы.

Сказать, что они скандальные - это не сказать ничего.

"Страна" их проанализировала.

Удар по учителям и тюрьма для ФОПов

Итак, законопроект 5144, который будет по идее базовым, предусматривает ограничение доступа "коллаборационистов" к занятию государственных должностей и уголовные наказания.

В основном - для лиц, сотрудничавших с Россией и "ДНР/ЛНР" или властями Крыма. Но не только их.

"Коллаборационистской деятельностью" будет признаваться публичное отрицание любым гражданином вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы к:

1) поддержке решений или действий государства-агрессора, вооруженных формирований или оккупационной администрации государства-агрессора (то есть "ДНР", "ЛНР" и властями Крыма);

2) сотрудничеству с вышеперечисленными

3) непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

Нормы с далеко идущими последствиями. Если не будут выписаны критерии "поддержки" и "сотрудничества", то под коллаборационизм можно будет подвести миллионы украинцев.

Дальше Кравчук перечисляет конкретные взыскания, которые ждут "коллаборантов".

За "добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории", Кравчук предлагает лишать права занимать определенные должности на 10-15 лет.

Под это правило подпадает любая кассирша в местном банке, уборщица в горисполкоме, секретари, бухгалтера и так далее.

То же самое - но с конфискацией имущества - "за пропаганду в учебных заведениях, а также действия граждан Украины, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора". Под эту норму подпадают все учителя в школах "ДНР", "ЛНР" и Крыма, которые, хотят они того или нет, внедряют российские стандарты образования.

Те же нормы, но уже с тюремным сроком на 3-5 лет - для тех, кто занял выборные должности на неподконтрольных территориях или помогал в организации местных "референдумов" или "выборов".

Ужесточается ответственность для тех, кто передавал имущество и материальные ценности органам власти, а также вооруженным силам "республик" или Крыма. И - внимание - вел хозяйственную деятельность "во взаимодействии" с государством-агрессором или "ЛДНР" и Крымом.

Им "светят" исправительные работы на срок до 2 лет или арест до 6 месяцев, а также лишение свободы на срок до 3 лет.

Под эту норму подпадают все предприниматели, которые регистрировались на непризнанной территории как ФОПы или юрлица. А также те украинцы, у кого есть хоть какой-то бизнес в России. Формально - даже Петр Порошенко, владеющий липецким "Рошеном".

Более серьезные сроки - от 5 до 10 лет - предлагается давать за "организацию и проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, оккупационной администрации или вооруженных формирований для предотвращения ее ответственности за вооруженную агрессию против Украины, активное участие в таких мероприятиях".

Это еще одна супер-скандальная норма, которая закрывает рот СМИ, политикам, да и любым украинцам, которые взаимодействуют с Россией.

Например, по этой статье можно будет сажать за выступление украинцев на эфирах российского ТВ, участие в любых совместных мероприятиях, где могут быть задействованы представители властей РФ (особенно, если их покажут в СМИ). Уголовно наказуемыми также становятся любые телемосты с Россией или с "ДНР", которые проводили отдельные украинские медиа.

Теоретически под эту норму подпадают и поездки депутатов ОПЗЖ в Россию, которые широко освещаются в прессе. Таким образом теперь за это могут дать от 5 до 10 лет.

Более серьезный срок могут получить люди, которые пошли работать правоохранительные органы "ДНР", "ЛНР" и Крыма - от 10 до 12 лет. То же самое касается тех, кто воевал против Украины в составе сепаратистских "армий".

Преследовать людей по этим обвинениям можно и в их отсутствие (отдельно готовятся упростить и заочное судопроизводство).

Удар по партиям, церквям и профсоюзам

Еще один законопроект - 5143 - дополняет предыдущий законопроект, добавляя должности, которые нельзя занимать.

Но куда более интересно - он "устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований", которые сотрудничали с государством-агрессором или неподконтрольными территориями.

То есть речь о вероятном запрете той же УПЦ и лишении ее основных святынь в Украине.

Отметим, что те же самые нормы содержатся и в аналогичном законопроекте "Европейской солидарности", которые поддержали многие "Слуги народа". Не исключено, что партия Зеленского решила все-таки не отдавать "лавры" Порошенко, а подготовить свой законопроект с аналогичными нормами.

Также "Страна" публикует полные тексты этих законопроектов, которых пока нет на сайте Верховной Рады.

Что означают законопроекты "Слуг народа"?

Документы "слуг" были поданы после аналогичных законопроектов от Порошенко и его "Европейской солидарности". Судя по количеству подписавшихся "слуг", документы, которые подала Кравчук и другие, будут основными для рассмотрения в комитете.

Вот полный список авторов основного документа, о котором писала нардеп.

Если же проанализировать данные документы, то они выполняют две основных задачи.

Первая - максимально усложняют отношения с Украиной тех людей, которые живут на неподконтрольных территориях и связаны с бюджетными учреждениями или органами власти. Им грозят тюремными сроками, конфискацией имущества, запретами на профессию. Причем заочно.

Эта часть наглядно показывает, как у "слуг народа" относятся к жителям "ДНР", "ЛНР" и Крыма, которые не замешаны в войне против Украины. Вместо того, чтобы вывести их из-под ответственности (как это делается в подобных конфликтах во всем мире), их наоборот заставляют рвать все связи с Украиной.

И в этом смысле риторику Зеленского и его партии о желании "вернуть наших граждан и территории" можно больше всерьез не слушать.

Вторая задача законопроекта - максимально закрыть рот любым политическим или общественным силам, которые призывают к миру с Россией. Или просто поддерживают с ней бизнесовые или информационные связи.

В узко прикладном смысле - вне закона хотят поставить политические силы вроде ОПЗЖ, которые не считают проблемой поездки в Россию, проводят публичные встречи с ее руководством и призывают выполнить политическую часть Минских соглашений.

За все это прописали именно уголовную ответственность, которая в отношении депутатов реализуется генеральным прокурором.

Также, как намекает Кравчук, в уточняющем законопроекте вводится возможность запрета партий, церквей и профсоюзов, которые признают "коллаборантскими". Тем самым уровень репрессивности законопроектов возрастает до уровня скандальных проектов "О медиа" или "О дезинформации".