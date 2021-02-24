Правоохранители Украины сообщили о подозрении председателю Совета министров Республики Крым и главе Государственного Совета Республики Крым в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества, находящегося на территории полуострова (нарушение законов и обычаев ведения войны). Указанные должности занимают Сергей Аксенов и Владимир Константинов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь на своей странице в Facebook в среду, 24 февраля.

"Досудебным расследованием установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым и так называемого "избрания" подозреваемых на вышеуказанные "руководящие" должности в оккупационной администрации РФ в Крыму, вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которые запрещают государству-оккупанту присваивать публичную собственность на оккупированной территории, приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества, находящегося в государственной собственности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления министерств и ведомств Украины на территории АР Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении ведомства.

Санкции статьи, по которой объявлено подозрение, предусматривают лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет. Уточняется, что подозреваемые передавали имущество в федеральную собственность. В частности, к такому имуществу отнесли Государственный концерн "Массандра", "Международный детский центр Артек" и государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз".

Напомним, в 2019 году Сергей Аксенов повторно на пятилетний срок был избран главой аннексированного Крыма.

Также сообщалось, что в 2016 году Печерский суд Киева дал разрешение на арест и содержание под стражей Аксенова.