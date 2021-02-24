Соросята и прозападные народные депутаты фракции "Слуги народа" выступили с заявлением по поводу осуждения радикала Сергея Стерненко за похищение человека. По их мнению, приговор сомнительный, а стране нужна судебная реформа.

Заявление опубликовали в своих аккаунтах на Фейсбуке подписавшие его нардепы, в том числе Виталий Безгин.

По мнению подписантов, дело Стерненко "заинтересованные лица пытаются превратить в спусковой крючок для дестабилизации украинского общества". Кроме того, оно является маркером крайней степени недоверия - причем справедливого - к судебной системе.

"Судьи-коррупционеры, мотивированные взятками открывать или затягивать рассмотрение дел, заказные решения - признаки современного "правосудия по-украински". Судебная реформа образца 2015-2019 г. не выполнила своих ключевых задач - в Украине так и не восстановлено ​​общественное доверие к судам и их решениям. Поэтому закаленное войной и революциями гражданское общество нашего государства не может стоять в стороне и требует справедливости", - сказано в заявлении.

Затем нардепы раскритиковали вынесшего приговор судью.

"Сам выбор судьи, демонстративного сторонника Сталина, то есть лица, транслирующего свои политические предпочтения и не способного обеспечить достаточный уровень беспристрастности в деле, не может не вызывать возмущения. Более того, дело Стерненко в руках такого представителя правосудия, назначенного в 2016 г. во времена Порошенко после побега из Донецка, и сам приговор фактически сразу после решения о наложении санкций на Медведчука - это угроза разделения Украины на два радикальных враждующих лагеря . Поскольку политические силы оппозиции обоих флангов делают все, чтобы представить дело как политическое противостояние с властью, обвинить президента, спровоцировать насилие и уличные протесты, полностью манипулируя сознанием граждан, настоящей целью которых со времен Майдана является установление справедливого правосудия и верховенства права", - считают депутаты.

В связи со сказанным парламентарии потребовали:

немедленно провести судебную реформу, которая должна стать приоритетом в 2021 году;

перевести Стерненко в киевское СИЗО, "чтобы гарантировать безопасность для его жизни и здоровья";

публичного, прозрачного судебного процесса во всех последующих инстанциях;

способствовать тому, чтобы дальнейшее судебный процесс состоялся под председательством судей, которые имеют безупречную репутацию в профессиональном кругу и доверие общественности;

провести расследование относительно того, кем именно осуществлялось и осуществляется подстрекательство к противозаконным действиям.

Также они призвали украинцев не дать себя использовать "в грязной политической игре и не позволить подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти".

Под документом подписались Татьяна Цыба, Егор Чернев, Лиза Богуцкая, Виктория Подгорная, Никита Потураев, Евгений Петруняк, Алексей Жмеренецкий, Елизавета Яськов, Анна Бондарь, Игорь Васильев, Марьян Заболоцкий, Иван Юнаков, Дмитрий Гурин, Марьяна Безуглая, Елена Шуляк и Дмитрий Костюк.

Данный факт прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Соросята и прозападные депутаты от Слуги народа подписываются под обращением по Стерненко. Основных идей две.

1. Приговор Стерненко сомнительный, а стране нужна судебная реформа.

2. Порошенко пытается разжечь ситуацию и это плохо", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" публиковала полный текст приговора убийце и радикалу.

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