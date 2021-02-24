В четверг, 25 февраля, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков и опять с температурными качелями от +13 на западе до -13 на востоке. Местами ожидается туман (кроме юго-востока). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью крепкие морозы ожидаются только на левобережье. На востоке страны и в Запорожской области - до 5-13 градусов ниже ноля, в северных регионах -1-6, в Херсонской области от -2 до -4. На остальной территории страны ночная температура будет колебаться от -1 до +1, в Киеве - до +2.

В дневные часы в западных регионах и в Одесской области прогреется до +10-14 градусов. В центральных регионах +6-8, на севере +2-4, в Николаевской и Херсонской областях +2-9 градусов. На востоке от -1 до +3 градусов. В Киеве +6-8, без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

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