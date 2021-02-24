Судья Киевского районного суда Одессы постановил перевести из следственного изолятора в психиатрическую больницу 30-летнего мужчину, задержанного с головой отца в руках 20 января. Основанием для решения стала экспертиза, согласно которой у мужчины наблюдается расстройство психики.

Об этом сообщает сайт суда.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в умышленном убийстве двух человек, в том числе собственного родителя. Правоохранители получили заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому в момент совершения преступления и до сих пор у подозреваемого заметны признаки расстройства психики.

То есть мужчина не был способен осознавать свои действия и управлять ими.

Рассмотрев ходатайство, следственный судья удовлетворил его. Подозреваемому изменена мера пресечения в виде содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Постановление судьи пока не вступило в законную силу.

В суде напомнили обстоятельства преступления. По версии следствия, в течение длительного времени между подозреваемым и его отцом возникали конфликты. 20 января они в очередной раз поссорились. В пылу ссоры подозреваемый схватил нож и нанес множественные удары отцу. От ран последний скончался на месте. В дальнейшем с помощью ножа сын расчленил труп отца.

На этом он не остановился. Он также убил соседа отца. При задержании он называл себя богом.

"Страна" писала об обстоятельствах зверского убийства.

Мы также сообщали, что 22 января суд отправил убийцу в СИЗО на два месяца.