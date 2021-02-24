Пара влюбленных из Харькова, которые в день Святого Валентина сковали себя одной цепью на три месяца, чтобы попасть в Книгу рекордов, пожаловалась на проблемы со здоровьем. У девушки появились раны на запястье, однако снимать цепь ребята не собираются.

Об этом Александр и Виктория рассказали в своем Instagram-аккаунте.

В Instagram-историях Александр рассказал, что утро пары началось не самым радостным образом и показал на руку девушки, где на запястье возле цепи появились крупные язвы. Виктория добавила, что они сильно болят. Мазь, которую применяли накануне, не помогла.

При этом пара уже обращалась в больницу, но там сказали, что беспокоиться не нужно и все в порядке. Изначально рана появилась, потому что одно звено цепи было раскаленным, но со временем ситуация с запястьем стала хуже.

Утром в среду пара вызвала бригаду "Скорой помощи", о чем они также рассказали в Instagram-историях, и медики не ехали более двадцати минут. Что сказали доктора, осмотрев руку Виктории по приезду, пара решила не рассказывать.

Ближе к вечеру в аккаунте Александра и Виктории появился пост, в котором они рассказали о проблемах с рукой девушки, поблагодарили за советы и обратились за помощью к подписчикам, потому что ничего не знают в столице.

"Посоветуйте, пожалуйста, какого-то хорошего врача в Киеве – недорого! А то мы в панике и ничего здесь не знаем", - написано в посте.

Напомним, уже на второй день после того, как Виктория и Александр сковали себя цепью, они пожаловались на отеки рук.

14 февраля пара приехала в Киев из Харькова и сковала себя цепью возле скульптуры Единение на Днепровской набережной, чтобы попасть в Книгу рекордов Украины. После сварки цепи на руке девушки остались ожоги, которые, вероятно , и привели к нынешним проблемам с запястьем.