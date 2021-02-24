Мовный омбудсмен Тарас Креминь отреагировал на языковой конфликт, который произошел в школе Днепра между учеником и военными, агитировавшими подростков идти на службу в армию.

Креминь инициирует проведение служебного расследования ситуации, которая произошла в школе Днепра 18 февраля.

"Мы направили обращение к министру обороны Андрею Тарану с требованием предоставить разъяснения, что произошло в учебном заведении города Днепра и провести служебное расследование относительно ситуации, которая произошла с участием военнослужащих ВСУ", - заявил омбудсмен.

По его словам, в течение последних месяцев в адрес Министерства обороны было направлено несколько писем о том, каким образом имплементируется языковое законодательство в Вооруженных Силах Украины.

"И из уст тех людей, кто непосредственно защищает национальные интересы, отстаивает территориальную целостность нашего государства и государственный язык, хотелось бы услышать ответ, почему офицер фактически в унизительной форме позволил себе травить старшеклассника за просьбу говорить на украинском", - заявил Креминь и высказал надежду на оперативный ответ министерства и объяснения со стороны офицеров.

Напомним, 18 февраля в Днепре в школу №11 пришли офицеры для агитации подростков строить карьеру в армии. Но разговор перешел на оскорбления - один из учеников начал перебивать военных и требовать от них говорить на украинском. По словам, отца подростка школьник использовал такое выражение: "Дядя, я сейчас такую ​​беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут"

Ранее "Страна" писала о том, как националисты атаковали нардепа Беленюка за пост об английском языке.

Также мы сообщали, что Креминь признался, что закон про мову направлен против русского языка.