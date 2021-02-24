Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) постановил наложить арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН) после того, как 19 февраля санкции в отношении него ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом в среду, 24 февраля, информирует пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины 23 февраля 2021 года на основании доказательств, собранных СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами. Сейчас арестовано все имущество стратегического объекта - инфраструктура, здания и сооружения, расположенные в Украине. Оно будет передано от коммерческой структуры в Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - говорится в сообщении.

На данный момент СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводят мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.

Отметим, что вернуть трубопровод в госсобственность можно только через решение суда.

Тем временем пресс-служба НАБУ сообщила, что арест наложен на здания, сооружения, линейные участки, технологические объекты, расположенные на территории Житомирской, Ровненской, Львовской и Закарпатской областей.

"До определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно будет находиться на ответственном хранении АО "Уктранснафта", - говорится в сообщении.

Напомним, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля было поручено Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего через территорию Украины. Перед правоохранительными органами члены СНБО поставили задачу выяснить обстоятельства перехода государственной собственности под частное управление.

Украинский участок трубопровода принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ровно). До 2016 года "ПрикарпатЗападтранс" являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG.

В марте 2019 года АМКУ разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

СМИ связывают эту компанию с главой политсовета партии ОПЗЖ и нардепа от этой политической силы Виктора Медведчука, сам политик свою причастность к ней отрицает. Мы сообщали, что СНБО ввел санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также других физических и юридических лиц.