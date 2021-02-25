Вчера, 24 февраля, в Украине наконец-то началась вакцинация от коронавируса.

Первый укол сделали в Черкассах. К вечеру прививки получили в Киевской, Винницкой и Черниговской областях.

"Страна" рассказывает о старте медико-профилактических мероприятий. Также мы попытались разобраться, почему в руководстве страны не изъявили желания показать украинцам пример и вколоть себе инъекцию.

Кому и где в Украине начали колоть "Ковишилд"

Индийская вакцина "Ковишилд", которую украинские власти некорректно называют "АстраЗенекой", прибыла в Украину 23 февраля в количестве 500 тысяч доз. Утром 24-го ее начали развозить по регионам.

Сначала препарат привезли в Киев и область, Чернигов, Черкассы, Житомир и Винницу. Завтра и в последующие дни инъекцию должны доставить и в другие регионы страны. Вот цифры, кто и сколько получил вчера:

Киев - 42 600 доз,

Винницкая область - 17 800

Житомирская область - 17 300

Киевская область - 16 600

Черкасская область - 16 200

Черниговская область - 6800

Из календаря следует, что сначала прививки будут получать медицинские работники, потом военные в ООС.

Самым первым в Украине (если не считать тайные контрабандные прививки в январе) стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.

Евгений Горенко. Фото: ТСН

"Страна" поговорила с медиком вскоре после укола. Горенко рассказал о своем самочувствии, как вызвался добровольцев и другом. После чего врач отравился в реанимацию, где его ждали тяжелые коронавирусные больные.

В Киевской области первопроходцем стала Татьяна Шульженко, которая заведует взрослым инфекционным отделением в больнице Броваров.

Татьяна Шульженко. Фото: КОГА

В Винницкой области препарат первой получила врач Людмила Бойко, член одной из 20 мобильной бригады города. Она же будет вакцинировать остальных.

Медик рассказала, что после вакцинации людям будут выдавать соответствующий сертификат. Пока его не получили. Если отталкиваться от иностранного опыта, это произойдет после второй дозы.

При этом пока среди вакцинированных нет ни одного чиновника МОЗ (включая министра) или хотя бы главврача.

Почему не вакцинируются первые лица?

Согласно опросу от 20 января, прививку от коронавируса даже бесплатно не хотят делать 52% украинцев.

Что касается врачей, то здесь отказников еще больше: вакцину готовы колоть лишь 38% украинских медиков. Как рассказали "Стране" сами медработники, причина - не уверены в эффективности и безопасности препарата.

Доставка "Ковишилд" лишь усилила антипрививочные настроения. На протяжении последних месяцев власти, и Владимир Зеленский в том числе, заявляли: украинцев будут колоть только проверенными и верифицированными в мире препаратами. Индийская вакцина к таковым не относится. Ее эффективность, как уверяют власти, 70%. А как говорят, например, в фонде Сороса - только 63%.

На форуме "Украина 30" 8 февраля во время общения с журналистами президент подтвердил, что знает о проблеме - повальном нежелании украинцев делать прививку. Представители СМИ поинтересовались, готов ли он убеждать людей на своем примере.

Президент ответил так: "Буду обязательно вакцинироваться. Я готов сразу. Но говорят, и я сам так считаю, что первая часть [вакцины] чуть больше ста тысяч у нас будет для наших медиков, которые контактируют с ковид-больными. Я бы не брал ее [для себя]. Но готов, если надо продемонстрировать".

Зеленский продолжил: "Я точно буду вакцинироваться с нашими военными как верховный главнокомандующий. Я должен это делать, я так считаю. Это тоже будет в первой части, во втором этапе, как только мы получим миллион. Какой вакциной? Какая будет первой. Ну, первая будет Пфайзер. Второй, мне кажется, будет "АстраЗенека"..."

Далее Зеленский подтвердил, что готов для примера вакцинироваться в прямом эфире и привить своих родителей: "Буду на своем примере. И мои родители тоже, думаю, должны это сделать - чуть позже, когда вакцина будет в доступном формате".

То есть Зе обещал вроде бы вакцинироваться первой же приехавшей в страну вакциной. Но из его слов также следует, что президент пойдет на публичную прививку, когда вакцина доедет до военных.

Но фактически Зеленский пообещал показать пример не только военным, а и всем украинцам, которые не доверяют вакцинации. Поэтому тот факт, что ни он, ни руководство Минздрава себе колоть "Ковишилд" пока не торопятся, сигнал это для общества откровенно плохой.

Отметим, что реклама вакцинации на своем примере - именно так действуют президенты и другие первые лица разных стран. Главы государств делают себе прививку сами первыми, таким образом подтверждают уверенность в препарате, который завезен для остальных граждан.

В Украине же пока не сделал прививку не только Зеленский, но и министр здравоохранения, который сам летал за первой партией в Индию.

Свое нежелание прививаться на данный момент первые лица Украины наверняка объяснят так: чтобы больше досталось врачам. Однако очевидно, что аргументация эта слабая.

Сегодня в Украине есть 17 глав министерств плюс премьер-министр и президент. Вряд ли бы врачи возражали, если бы пару десятков доз из поступивших 500 000 выделили для них в самую первую очередь. Чтобы власть доказала украинцам: индийский препарат "Ковишилд" с низкой эффективностью они считают качественным не только на словах.

Пока же создается впечатление, что Зе и его команда ждут гуманитарных поставок американский "Пфайзер" или хотя бы настоящей "АстраЗенека".

Эту ситуацию уже обсуждают в соцсетях.

"В нормальных цивилизованных странах первые прививки от коронавируса делают первые лица государства, чтобы на своём примере показать, что уверены в безопасность вакцины.

В Украине первые прививки делают рядовым врачам из Черкасс. Что тоже отлично показывает степень уверенности чиновников в безопасности индийской вакцины-дженерика. Но в несколько ином смысле", - пишет журналист из Одессы Юрий Ткачев.

"Губернатор Черкасской области Скичко опубликовал фото с врачем, который получил первую индийскую прививку.

Вопросов в этой связи всего 2.

Укололся ли сам Скичко?

И, если решили начать не с шоу-менов, а с медработников - укололся ли министр Степанов?

Потому что сейчас танцы чиновников с бубном вакциной ради фоточек выглядят как помощь белых миссионеров голодающим африканских стран.

Вы сами сначала уколотите свою помощь стране, а потом публикуйте фотоотчеты.

А мы посмотрим", - пишет нардеп Александр Дубинский.

"Ковишилд" обошелся Украине в 2,5 раза дороже "АстраЗенеки"

Отдельно остановимся на стоимости препарата, которым начали вакцинировать украинцев.

"Ковишилд" - аналог британской "АстраЗенеки". Последнюю делают в Европе и реализуют сейчас в основном там же. Индийская инъекция, которую добыли украинские власти, предназначена для распространения в бедных странах. И, по логике, она должна стоить дешевле. Но пока все указывает на обратное.

На закупку партии вакцины, которая прибыла в Украину 23 февраля, из госбюджета потратили 1,59 млрд гривен. Об этом "Стране" сообщили в Министерстве финансов.

"Такая сумма прошла по кассе на сегодня. Но цена одной дозы пока неизвестна даже Минфину. Распорядителем этих средств является Министерство здравоохранения. Кому, сколько и как Минздрав заплатил, мы не знаем", - сказали нам в ведомстве.

Для того, чтобы выяснить цену на одну инъекцию, чиновники направили запрос в Министерство здравоохранения.

В это время журналист "Наши Гроши" Николов сообщил, что одна доза "Ковишилда" обойдется Украине в 135 гривен ($4,8). При этом в 2020 году для Евросоюза одна доза AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 гривен).

Если обе цифры актуальны на сегодня, для Украины индийская вакцина оказалась почти в 2,5 раза дороже "АстраЗенеки". И почему в таком случае купили ее, а не британский препарат - еще один вопрос к власти.