Индийская вакцина от коронавируса обошлась Украине почти в 2,5 раза дороже "Астразенеки"
Министерство здравоохранения Украины заплатило за вакцины от коронавируса индийского производства CoviShield (произведенные по лицензии AstraZeneсa) более полутора миллиарда грн, таким образом цена одной дозы получается около 135 гривень ($4,8).
Поставки вакцины от коронавируса в Украину отдали британской компании Crown Agents, чьи представители отказались называть цену на препарат CoviShield (AstraZeneca), который прибыл в Украину из Индии, апеллировав к договору о неразглашении. Согласно появившейся информации, Министерство здравоохранения Украины заплатило за препарат 1,6 миллиарда гривень.
Об этом сообщает журналист газеты "Наши Гроши" Юрий Николов на своей странице в Facebook.
Так, если в общей сложности за вакцину от коронавируса индийского производства CoviShield (которую в правительстве называют чуть ли полноценной версией AstraZeneсa, хотя это не так) Украина заплатила около 1,6 миллиардов и это - цена за обещанные 12 миллионов доз, то цена одной прививки получается примерно 135 гривень или 4,8 долларов.
Напомним, в 2020 году в Бельгии одна доза вакцины Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн), при чем именно препарат AstraZeneca оказался самым дешевых из всех. То есть цена Украины оказалась почти в 2,5 раза выше.
Представители британской компании Crown Agents, которые занимаются поставкой вакцины в Украину, отказались называть стоимость препарата, сославшись на договор о неразглашении.
Также сообщалось, что 24 февраля прививку от коронавируса получил первый украинец, врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, о своих впечатлениях он рассказал "Стране".