Министерство здравоохранения Украины заплатило за вакцины от коронавируса индийского производства CoviShield (произведенные по лицензии AstraZeneсa) более полутора миллиарда грн, таким образом цена одной дозы получается около 135 гривень ($4,8).

Поставки вакцины от коронавируса в Украину отдали британской компании Crown Agents, чьи представители отказались называть цену на препарат CoviShield (AstraZeneca), который прибыл в Украину из Индии, апеллировав к договору о неразглашении. Согласно появившейся информации, Министерство здравоохранения Украины заплатило за препарат 1,6 миллиарда гривень.

Об этом сообщает журналист газеты "Наши Гроши" Юрий Николов на своей странице в Facebook.

Так, если в общей сложности за вакцину от коронавируса индийского производства CoviShield (которую в правительстве называют чуть ли полноценной версией AstraZeneсa, хотя это не так) Украина заплатила около 1,6 миллиардов и это - цена за обещанные 12 миллионов доз, то цена одной прививки получается примерно 135 гривень или 4,8 долларов.

Напомним, в 2020 году в Бельгии одна доза вакцины Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн), при чем именно препарат AstraZeneca оказался самым дешевых из всех. То есть цена Украины оказалась почти в 2,5 раза выше.

Представители британской компании Crown Agents, которые занимаются поставкой вакцины в Украину, отказались называть стоимость препарата, сославшись на договор о неразглашении.

Также сообщалось, что 24 февраля прививку от коронавируса получил первый украинец, врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, о своих впечатлениях он рассказал "Стране".