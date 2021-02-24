СБУ сообщила о подозрении в государственной измене украинскому журналисту Юрию Дудкину, у которого сегодня утром силовики проводили обыск.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как утверждает спецслужба Дудкин "по заданию российских кураторов" якобы создал сеть из нескольких интернет-ресурсов и распространял через нее "заказной контент, направленный на разжигание межнациональной розни, говорится в сообщении".

"По мнению следователей Службы безопасности Украины, по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько интернет-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-канала) и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российских "Первого канала" и агентства "News Front", - говорится в сообщении.

Также спецслужба опубликовала видео выступлений украинца на российских телеканалах, куда он привлекался в качестве эксперта. Видео сопровождается игрой на балалайке.

Сам Дудкин утром сообщил, что у него проводится обыск. "У меня обыск, обвинение в госизмене...", - написал журналист в ФБ.

"Ему сообщено о подозрении по статьям: ст. 111 "Государственная измена"; ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", - говорится в сообщении.

Отметим, что в СБУ не сообщают имени подозреваемого, однако на опубликованных спецслужбой фото и видеокадрах фигурирует журналист Юрий Дудкин.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ объявила блогеру Анатолию Шарию подозрение в госизмене.

Также мы сообщали, что на допрос в СБУ по делу о госизмене пришел его адвокат, новый допрос назначен на 25 февраля.