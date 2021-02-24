Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал акцию протеста сторонников осужденного на семь лет Сергея Стерненко. По его словам, митинг, который прошел вечером 23 февраля возле здания Офиса президента в Киеве, нельзя назвать мирным. В то же время Геращенко рассказал, что всех задержанных в результате потасовок на Банковой уже отпустили.

"То, что вчера было под Офисом Президента - это отнюдь не мирный протест. Это была вакханалия насилия, не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства. Полиция и Национальная гвардия и в дальнейшем будут стоять на защите внутренней безопасности и общественного спокойствия украинский. Мы поддерживаем мирные протесты, но мы категорически против насилия и провокаций со стороны отдельных лиц, самовольно решивших присвоить себе право судить кто прав, а кто нет", - написал он на своей странице в Facebook.

Также он добавил, что правоохранители не заслужили такого отношения к себе.

"Полицейские и нацгвардейцы - также граждане Украины. У них есть родители и дети. В них есть честь и достоинство.

Они не заслуживают того, чтобы какой-то "парасюк" (имеется в виду бывший народный депутат и известный участник Майдана - Ред.) брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал", - написал он.

Также он прикрепил видео вчерашних потасовок на Банковой. "На видео - грубое, бесчеловечное насилие в отношении полицейского и нацгвардейцев, не может ничем быть оправдано", - добавил Геращенко.

Также Антон Геращенко уточнил "Стране", что несмотря на то, что протест сторонников Стерненко не был мирным, всех задержанных на вчерашней акции протеста на Банковой отпустили, проведя с ними "профилактическую работу".

Напомним, в Приморском суде Одессы объявили приговор радикалу Сергею Стерненко - ему дали семь лет тюрьмы за похищение человека и конфисковали половину имущества. В связи с этим сторонники Стерненко и вышли под Офис президента.

В результате потасовок пострадали минимум семь человек. Во время столкновений на Банковой ожоги глаз получили почти три десятка полицейских.

Также мы писали, что сторонники Стерненко собирают на Банковой новый протест в субботу, 27 февраля.