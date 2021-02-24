Геращенко назвал митинг сторонников Стерненко под Офисом президента "вакханалией насилия"
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал акцию протеста сторонников осужденного на семь лет Сергея Стерненко. По его словам, митинг, который прошел вечером 23 февраля возле здания Офиса президента в Киеве, нельзя назвать мирным. В то же время Геращенко рассказал, что всех задержанных в результате потасовок на Банковой уже отпустили.
"То, что вчера было под Офисом Президента - это отнюдь не мирный протест. Это была вакханалия насилия, не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства. Полиция и Национальная гвардия и в дальнейшем будут стоять на защите внутренней безопасности и общественного спокойствия украинский. Мы поддерживаем мирные протесты, но мы категорически против насилия и провокаций со стороны отдельных лиц, самовольно решивших присвоить себе право судить кто прав, а кто нет", - написал он на своей странице в Facebook.
Также он добавил, что правоохранители не заслужили такого отношения к себе.
"Полицейские и нацгвардейцы - также граждане Украины. У них есть родители и дети. В них есть честь и достоинство.
Они не заслуживают того, чтобы какой-то "парасюк" (имеется в виду бывший народный депутат и известный участник Майдана - Ред.) брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал", - написал он.
Также он прикрепил видео вчерашних потасовок на Банковой. "На видео - грубое, бесчеловечное насилие в отношении полицейского и нацгвардейцев, не может ничем быть оправдано", - добавил Геращенко.
Также Антон Геращенко уточнил "Стране", что несмотря на то, что протест сторонников Стерненко не был мирным, всех задержанных на вчерашней акции протеста на Банковой отпустили, проведя с ними "профилактическую работу".
Напомним, в Приморском суде Одессы объявили приговор радикалу Сергею Стерненко - ему дали семь лет тюрьмы за похищение человека и конфисковали половину имущества. В связи с этим сторонники Стерненко и вышли под Офис президента.
В результате потасовок пострадали минимум семь человек. Во время столкновений на Банковой ожоги глаз получили почти три десятка полицейских.
Также мы писали, что сторонники Стерненко собирают на Банковой новый протест в субботу, 27 февраля.