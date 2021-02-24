С 1 марта в Украине проиндексируют пенсии. В среднем доплатят 100-300 гривен, правда, некоторых пенсионеров оставят без пересчета.

Напоминаем, по какой формуле увеличат пенсии.

Ежегодная индексация предусмотрена в законе о пенсионном обеспечении. Ее коэффициент учитывает показатель инфляции и динамику средней зарплаты за прошлый год (50% показателя инфляции плюс 50% динамики средней зарплаты)

В этом году коэффициент индексации составил 11%. Это означает увеличение пенсии на 11%. К примеру, пенсионер, получающий 3 тысячи гривен, получит прибавку 330 гривен, то есть с марта новый размер пенсии будет 3330 гривен.

Чем больше пенсия, тем больше будет доплата. К примеру те, кто получает до 1,4 тысячи гривен, получат крошечную доплату около 100 грн. А обладатели выплат в 5 тысяч гривен - порядка 550 грн.

При этом доплаты положены только тем, кто получает пенсию по возрасту. Это примерно 8 миллионов пенсионеров из 11. Получается, что 3 миллиона пенсионеров мартовская индексация не коснется.

Напомним, что выплату ежемесячных компенсаций для украинских пенсионеров 75-80 лет перенесли с июля на октябрь.

Также мы писали, что в Украине начнут внедрять накопительную пенсию.