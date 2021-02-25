15 марта (понедельник) 2021 года у воцерковленных православных христиан начинается Великий пост.

Он посвящен спасителю Иисусу Христу - как дань памяти тому, что на протяжении сорока дней Спаситель находился в пустыне, не ел и не пил.

Пост будет продолжаться семь недель и завершится 1 мая (суббота). На следующий день, 2 мая, наступит Воскресение Христово - Пасха 2021.

Главная цель Великого поста - духовная подготовка к Пасхе. В этот период под строгим запретом ссоры, ругань, клевета, дурные мысли, обман. Приветствуется молитва и смирение, которые должны принесли духовное очищение.

Ограничения в пище - это часть поста. Воцерковленным людям предлагается отказаться от молочной и мясной пищи, яиц. Алкоголь - под тотальным запретом.

По понедельникам в этот период предписало сухоядение, во вторник - горячая пища без масла, в среду - сухоядение, в четверг - горячая пища без масла, в пятницу - сухоядение, в суббота и воскресенье - горячая пища с маслом.

Ниже мы публикуем самые важные даты Великого поста 2021:

15 марта (понедельник) - начало Великого поста.

7 апреля (среда) - Благовещение Пресвятой Богородицы.

25 апреля - Вербное воскресенье.

26 апреля (понедельник) - 1 мая (суббота) - Страстная неделя.

29 апреля - Чистый четверг.

30 апреля - Страстная пятница.

1 апреля - Страстная суббота, схождение Благодатного огня.

2 апреля - Пасха - Воскресение Христово.

Великому посту будут предшествовать Масленица (8 марта) и Прощенное воскресенье (14 марта).