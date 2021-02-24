В среду, 24 февраля, вслед за Черкасской областью, вакцинация от коронавируса стартовала в Киевской, Винницкой и Черниговской областях. Во всех регионах первыми прививку сделали врачи.

В Киевской области это была заведующая инфекционного отделения больницы из города Бровары. Об этом сообщает пресс-служба КГГА на своей странице в Facebook.

Так, в регионе первой прививку от коронавируса сделали врачу из Броваров Татьяне Шульженко, которая работает заведующей взрослого инфекционного отделения и многопрофильной больнице города. Она призвала делать прививки от коронавируса, потому что это может облегчить течение или вовсе предотвратить заболевание. Завершить первую волну вакцинации в регионе планируют в течение 2-3 недель.

"Течение коронавирусной болезни может быть очень тяжелым и даже привести к смерти пациента. Мы, медицинские работники, каждый день видим последствия COVID-19. Вакцинация формирует иммунитет к вирусу и помогает предупредить инфицирование. Однако, даже если вы и заболеете, то перенесете болезнь значительно легче. Именно поэтому я приняла для себя решение получить прививки и даже успела сделать это в самом начале прививочной кампании в области", - сказала Шульженко.

Также партия вакцины от коронавируса прибыла в Винницкую область, здесь первую прививку также получил врач - Людмила Бойко, член одной из 20 мобильной бригады города. Она же будет вакцинировать остальных.

"В кабинете прививки Винницкого регионального гепатологического центра сегодня будут вакцинировать 14 медицинских работников", - написал глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов в Facebook.



В число регионов Украины, которые первыми начали вакцинацию от коронавируса попала и Черниговская область. Первым прививку получил заведующий общесоматического отделения областной больницы Игорь Кузин.

"Нет. Страшно болеть, страшно видеть, как пациенты и близкие болеют, и к сожалению умирают, это страшно. К сожалению, или к счастью человечество не придумало ничего лучше чем вакцинация, поэтому думаю, что только благодаря вакцинации мы достигнем результата и победы над этой болезнью", - ответил Кузин на вопрос журналиста о том, не страшно ли было вакцинироваться.

Напомним, первым украинцем, который сделал прививку от коронавируса стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. О своих впечатлениях от прививки он рассказал в интервью "Стране".