Осужденный на 7 лет заключения за похищение человека и пытки радикал Сергей Стерненко "шокирован" приговором суда. Об этом он написал в письме, которое передал из Одесского СИЗО через своего адвоката.

"Этот не правовой, а политический приговор без единого доказательства стал для меня шоком... Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма. Я тут в изоляции, не знаю новостей, но уверен, что вы этот произвол просто так не оставите. Слышал вас, когда был под СИЗО. Очень подбодрило.

Эти черти так просто не остановятся, и политические репрессии только будут набирать обороты. Поэтому единственное, что прошу - не молчите! Говорите громко! У вас есть на это право", - написал Стерненко.

Напомним, накануне защитники Стерненко заявили об угрозе жизни и здоровью их подзащитного и обратились в просьбой о его переводе в СИЗО Киева.

Также мы разбирались, чем доказана вина Стерненко в уголовном деле о похищении и пытках депутата.