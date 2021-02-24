По инициативе министерства здравоохранения Украины Кабинет министров изменил систему распределения средств на закупку лекарств. Правительство постановило, что препараты могут закупаться за счет бюджета не только для государственных и коммунальных медучреждений, но и для частных клиник, у которых есть договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 24 февраля.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, данное постановление призвано сделать медицинские услуги более доступными для украинцев.

Отметим, что многие частные клиники присоединяются к программе НСЗУ, в частности, украинцы могут подписывать декларации с частными семейными врачами.

При этом, как правило, частные клиники не подписывают договор с НСЗУ для проведения вторичной медпомощи (роды, операции и др.). Причина заключается в том, что предложенные тарифы на услуги на частном рынке считаются заниженными. Поправка по лекарствам может частично решить эту проблему.

Напомним, недавно Национальная служба здоровья Украины объявила, что будет заключать договора с медучреждениями, которые будут проводить вакцинацию от коронавируса, и платить им за предоставление этой услуги - 25 грн за первую введенную пациенту дозу и 60 грн за вторую.

Ранее в НСЗУ также говорили, что денег в украинском бюджете, предназначенных для оплаты медицинских услуг, предоставляемых в больницах и других подобных учреждениях, хватит до июля 2021 года.