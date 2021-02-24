В Министерстве юстиции заявили, что в одесском следственном изоляторе не могут принять решение о переводе приговоренного к семи годам тюрьмы радикала Сергея Стерненко в Киевское СИЗО, так как это не их компетенция. В то же время адвокаты Стерненко говорят, что его отправят в отдельную камеру.

О решении Минюста со ссылкой на ведомство сообщают "Украинские новости" в среду, 24 февраля.

"Одесское СИЗО такие вопросы не решает, так как он числится за судом и следственными органами, поскольку приговор не вступил в силу", - сказали в ведомстве.

В Минюсте добавили, что решение о переводе осужденного (до того момента, пока приговор не вступил в силу - Ред.) принимает не руководство СИЗО, а суд и следственные органы.

"Мы не можем его переводить пока нет приговора (который вступил в силу). Он не числится за нами. Он не наш клиент", - рассказали в ведомстве.

В то же время в юридической фирме "Миллер", которая представляет интересы осужденного, рассказали, что Стерненко переведут в отдельную камеру для безопасности.

"Сегодня было одобрено заявление наших адвокатов об обеспечении мер безопасности к Сергею Стерненко. Сергей будет оставаться в Одесском СИЗО, и к нему будут применены соответствующие меры безопасности в виде перевода в отдельную камеру", - сообщила в Фейсбуке пресс-служба конторы.

Напомним, 23 февраля Стерненко признали виновным в деле о похищении и приговорили к семи годам тюрьмы с конфискацией половины имущества. "Страна" подробно разбиралась в деталях дела.

После приговора сторонники радикала устроили митинг возле Офиса президента, который перерос в стычки с полицией. Почему радикалы пошли на такое обострение и что будет дальше, подробно можно прочитать в нашем материале.