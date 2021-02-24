В Вене судят одного из лучших врачей бывшего Советского Союза Роберта К., который предоставлял пациентам из России дорогостоящее лечение от рака в Австрии за госсчет. Он использовал подставные компании и ходатайства о предоставлении убежища.

Об этом сообщает Heute.

Подозреваемого Роберта К. называют одним из лучших врачей бывшего Советского Союза. Он родился в Армении, учился в элитных университетах Москвы. Эксперт в хирургии и в исследованиях рака.

По версии следствия, врач вместе с напарником - уроженцем Германии Франком С. - наладил схему лечения иностранцев, страдающих от рака, в Вене за деньги из госбюджета Австрии.

Правоохранители считают, что Роберт К. обещал онкологическим больным из России хорошее и дешевое лечение в Австрии. Он предлагал им приезжать в страну по туристической визе или с ходатайством о гуманном праве на проживание. После этого напарник врача от их лица по доверенности основывал общества с ограниченной ответственностью. В качестве их партнеров выступали английские ООО. Пациенты выступали партнерами с ограниченной ответственностью, которых по австрийским законам можно застраховать на минимальную сумму от 40 до 60 евро.

После оформления такой страховки Роберт К. обеспечивал лечение пациентов в больнице общего профиля и дорогие лекарства за счет государства.

Роберт К. заявляет о своей невиновности, его напарник Франк С. частично признает свою вину. Между тем, по данным следствия, они обманули австрийскую систему здравоохранения на миллионы евро.

Напомним, в США украинца посадили на семь лет за участие в схеме отмывания денег на несколько миллионов долларов.

Также мы писали о том, что в Британии женщина выдавала себя за пекаря, разогревая хлеб на батарее.