Кабмин Украины изменил правила перевозки детей в автомобилях, сделав обязательным наличие удерживающих систем, если рост ребенка ниже 1,45 метра.

Таким образом регламентирующее это требование постановлением правительства уже не просто требует наличие автокресла - теперь оно должно отвечать европейским техническим предписаниям. Прописано, что такое "детское поддерживающая система" - оборудование, которое может удерживать ребенка в сидящем или наклоненном положении, и снижает опасность травмирования.

Выписаны более точные требования к установке автокресел. Если автокресло устанавливается на переднем кресле авто, необходимо отключать фронтальную подушку безопасности.

В то же время указано, что детские автокресла необязательны в автобусах (при условии ограниченной скорости движения), санитарных, полицейских автомобилях и другом служебном транспорте.

Важный нюанс - если ранее на переднем сидении авто нельзя было возить детей до 12 лет или если их рост ниже 145 сантиметров, то из новой версии данные по возрасту убрали, оставив только рост. То есть, то, что ребенок может быть ниже 145 сантиметров и в гораздо старшем возрасте, не учли.

Подробнее о сегодняшних решениях Кабмина можно почитать здесь.

Также мы сообщали, что в октябре 2019-го в Украине ввели штрафы за перевозку детей в авто без автокресел.