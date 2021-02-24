Сегодня в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко.

"Страна" связалась с самим медиком, чтобы узнать о самочувствии и как это стать первым вакцинированным в стране.

- Вам не было страшно колоть новую вакцину?

- Нет, не было. Страшно, когда к нам попадают больные. Это страшно. А это адекватное решение к той ситуации, которая творится в стране.

- Вы сами вызвались добровольцем?

- Нас не вызывали, так получилось, что я попал в первую десятку. И стал первым.

- После вакцинации вам выдали справку о том, что вас вакцинировали?

- Нет, мне лично не выдавали справку на руки.

- Вас не смутил тот факт, что никто из руководства страны не захотел быть первым вакцинированным?

- Нет. Поверьте, если я буду думать, какие мысли в руководства и у всех остальных - будет голова сильно болеть.

- Как вы себя чувствуете?

- Чувствую себя вообще прекрасно. На данный момент занимаюсь работой в Covid-реанимации. Будьте любезны, пожалуйста, через час смогу вам все рассказать, у меня тяжелые больные...

Напомним, во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Это полмиллиона доз препарата CoviShield, произведенного в Индии по лицензии AstraZeneca. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneca для бедных стран".

В среду, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса.