Кабинет Министров Украины во время заседания в среду, 24 февраля, назначил Владимира Тафтай руководителем Государственного космического агентства.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

"...правительство проголосовало за назначение Тафтая Владимира Владимировича главой Государственного космического агентства Украины", - написал Мокан.

Тафтай в 2019 году работал на должности начальника управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Минэкономики. В 2020 году он перешел на должность вице-президента по интеллектуальным вопросам государственного предприятия "Антонов".

По данным СМИ, в 2019 году Тафтай участвовал в конкурсе на должность главы Госкосмоса, однако тогда руководителем выбрали Владимира Усова.

Отметим, что 17 ноября 2020 года Кабмин уволил Владимира Усова с должности главы Госкосмоса. После этого обязанности руководителя исполнял Михаил Лев.

Напомним, сегодня Кабмин назначил нового врио ГАСИ.

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