Кабинет министров Украины определил квоту иммиграции для иностранцев и лиц без гражданства в страну на текущий год. В общем Украина готова принять боле 9 800 иностранцев, при этом те, кто инвестирует в экономику страны не менее 100 тысяч долларов смогут въезжать без ограничений.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства в среду, 24 февраля.

Так, всего Украине готова принять более 9,8 тысяч иностранцев. Среди них: высококлассных работников, в которых нуждается отечественная экономика — порядка 5,7 тысяч; деятелей науки и культуры - 580 человек; квота по воссоединению семьи - более чем для 3 тысяч человек.

В то же время, граждане, которые инвестируют в экономику Украины не менее 100 тысяч долларов могут переезжать без ограничений, для таких инвесторов квот нет.

Напомним, в прошлом году Украина упростила процесс иммиграции для иностранных IT-специалистов.

Также сообщалось, что Минэкономики внесло в иммиграционные квоты вакансии внесло в иммиграционные квоты для IT-специалистов из других стран 50 мест для блокчейн-специалистов.