Из-за тюремного срока, к которому суд приговорил радикала Сергея Стерненко, из Офиса президента увольняется руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Сергей Кошман.

Об этом Кошман сообщил в Facebook.

Он заявил, что заявление об увольнении написал потому, что "довольно странно" ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой.

"Кошман - известный "соросенок". Так что его увольнение не очень удивительно. Удивительно, что его "побратимы" из фракции Слуги народа не складывают депутатские мандаты в знак протеста. Неужели им мандат дороже судьбы Стерненко? Какие-то не принципиальные люди", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как радикалу Стерненко на 23 февраля дали семь лет тюрьмы и будут ли новые приговоры.

Также мы сообщали о том, как вечером в этот же день сторонники Стерненко устроили потасовки у офиса Зеленского на Банковой.