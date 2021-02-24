На сегодняшнем заседании Кабмине согласовали скандальные правки в КЗоТ, которые могут существенно изменить условия труда для украинцев.

Причем, сам проект "спрятали" в "дополнительные вопросы" и даже не выносили на обсуждение.

Речь идет о так называемых "нулевых" договорах. Такие трудовые контракты называются "договорами с нефиксированным рабочим временем", то есть, если работа есть, компания привлекает специалиста для ее выполнения, а нет работы - человек "в свободном полете".

Соответственно идет и оплата - за отработанное время. Но сколько в итоге "набежит" заранее просчитать сложно, так как нагрузка может быть разной. В то же время человек не сможет полноценно подрабатывать на стороне, так как не знает, когда именно его вызовут на работу по "нулевому контракту".

Идея о "нулевых контрактах" озвучивалась уже давно. Был законопроект на эту тему, который вызвал широкий общественный резонанс. Профсоюзы назвали его "законом о трудовом рабстве". В итоге, тему замяли. Но, как видно, идея с нулевыми контрактами понравились работодателям. По новому проекту, работодатель может перевести на них до 10% всего персонала.

Подробнее о принятых решениях на заседании Кабмина можно почитать здесь.

Ранее "Страна" уже писала о скандальном варианте Трудового кодекса, который предусматривает сокращение отпусков, внеурочную работу и упрощенное увольнение людей.