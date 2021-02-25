Март с позиции астрологии выдастся сложным месяцем. Ожидается минимум три магнитных бури и целых шесть опасных аномалий - возбуждений магнитосферы.

Первая буря ударит 1 марта, в понедельник. На следующий день от нее останется шлейф. Наиболее стойко выдержат космическую непогоду Весы, Львы, Стрельцы и Овны. Тем не менее, женщины все равно в зоне риска. Особенно те, которые в последнее время нервничали и не успели полностью стабилизировать психику.

Далее магнитосфера возбудится в субботу, 6 февраля. На физическом состоянии метеозависимых людей она отразиться не должна. Но есть вероятность конфликтов, возможны ссоры на ровном месте. Со знанием этой нформации вы можете уберечь себя и своих близких от сложных бесед. День лучше всего посвятить отдыху и приятным покупкам.

Вскоре вспышки на Солнце вернутся - 12 и 13 марта (пятница и суббота), а также 15 марта (понедельник). В эти дни побольше времени проводите с детьми и домашними животными. Можете в спокойном режиме наводить порядок в доме, ухаживать за комнатными растениями. В перерывах между работой, учебой и делами пейте травяные чаи. Как источник витаминов выбирайте ягодное варенье, гранатовый сок и цитрусовые.

18 и 19 марта (четверг и пятница) - вновь на Землю обрушатся магнитные бури. Есть вероятность недопонимания как в коллективе, так и дома. Побеждайте ситуацию уравновешенностью и аргументами. Не переходите на личности, а уж тем более не повышайте голос.

В группе риска в эти два дня Тельцы и Близнецы, женщины, пожилые люди, а также граждане, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если вы нашли себя в списке, то не забывайте брать нужные лекарства. Находящимся на диете рекомендовано ее временно ослабить. Пейте побольше чистой воды без газа, спите не менее восьми часов.

Отголосок после бурь будет 20 марта, в субботу. Не отправляйтесь в дальнюю дорогу. Посвятите досуг чтению книг, просмотру фильмов, рисованию, музыке. Можно пригласить в гости друзей, но алкоголем злоупотреблять не рекомендовано. Угощайте лучше чаем, кофе или какао. А в качестве закусок можете использовать канапе, орехи, сухофрукты, легкие десерты.

Полное магнитных бурь на ближайший месяц - март 2021: