В среду, 24 февраля, назначенный парламентом судьей Конституционного суда Виктор Кичун принял присягу и вступил в должность.

Об этом сообщает "Интерфакс-Укрина".

Сегодня в Киеве состоялось специальное пленарное заседание КСУ с торжественной церемонией, в ходе которой Кичун прочел текст присяги судьи КС и засвидетельствовал его своей подписью.

Председательствующий на торжественном заседании заместитель главы КС Сергей Головатый поздравил Кичуна, далее ему вручили удостоверение и атрибуты судьи – мантию и нагрудный знак.

Головатый пожелал Кичуну достойно нести звание судьи КС и защищать конституционные ценности, права и свободы человека и гражданина.

На торжественной церемонии присутствовали глава Верховного суда Валентина Данишевская, глава Высшего совета юстиции Андрей Овсиенко, постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря и представитель президента в КС Федор Вениславский.

Напомним, Виктор Кичун является доцентом и завкафедрой в Юридической академии имени Ярослава Мудрого. По совместительству с 1998 года и по настоящее время он занимается адвокатской деятельностью. Кичун считается человеком Федора Вениславского (представителя президента в КСУ).

В его декларации указано, что Кичун является членом Харьковского союза самаритян Украины. Также мы писали о том, что у него нашли проблемы с декларацией.

Также мы писали о том, отдаст ли Зеленский Западу контроль над судебной системой и чья власть сейчас в КСУ.