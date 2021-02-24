Выборы в Госдуму России могут пройти досрочно - уже через четыре месяца. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает РИА Новости.

"Еще в том году было предложение от "Единой России" провести их досрочно осенью 2020 года. То есть эта тема была в повестке дня. Это не наше предложение и не наша идея. Но это возможно и сейчас. В конце марта Дума может быть распущена и в конце июня проведены выборы. Четыре месяца по закону достаточно для подготовки к выборам. Я думаю, если такое решение вдруг будет принято, (оно) исходит из того, что обстановка будет в стране лучше летом, в начале лета, чем осенью", - сказал Жириновский.

Отметим, что официально выборы в Госдуму России запланированы на сентябрь 2021 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Жириновский заявил, что выиграл бы выборы президента в Украине.

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