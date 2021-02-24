Международная телекомпания Катара Al Jazeera запускает в США телеканал, нацеленный на потенциальных избирателей бывшего президента Дональда Трампа. Первое собственное телешоу на канале выйдет в эфир в четверг, 25 февраля.

Об этмом пишет газета The Guardian.

Телеканал получил название Rightly (в переводе на русский "Правильно"). Руководить им будет бывший журналист Fox News Скотт Норвел. На телеканале будет производить контент для зрителей в Соединенных Штатах, который "в настоящее время недопредставлен в СМИ".

"Проект нацелен на республиканцев, которые "чувствуют себя обделенными консервативными СМИ", - говорится в сообщении. Отметим, что такими считаются именно избиратели бывшего президента США, который проиграл выборы-2020.

По данным газеты, Al Jazeera присутствует на рынке США с 2013 года, когда был запущен либеральный телеканал Al Jazeera America, однако через несколько лет он был закрыт из-за нехватки зрителей.

В то же время, по данным The Guardian, запуск телеканала совпал по времени с нарастанием уровня экстремизма в консервативной части медиапространства США.

Ранее мы рассказывали, что Трамп может создать новую партию, в которую уже готовы вступить почти 50% избирателей-американцев из числа республиканцев.

Также сообщали, как Трамп впервые после ухода из Белого дома выступил на публичном мероприятии.