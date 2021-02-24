Кабмин 24 февраля начался с темы вакцинации, которая как раз сегодня во время проведения заседания правительства стартовала в Черкасской области.

Впрочем, похоже в Кабмине одержат наготове еще и "план Б" по коронавирусу, готовясь к возможнму ухудшению обстановки. Так, в перечень ограничений для красной зоны возвращаются запреты на пассажирские перевозки.

"Страна" разбиралась, что еще принял Кабмин 24 февраля.

Закон про "трудовое рабство"

На сегодняшнем Кабмине согласовали скандальные правки в КЗоТ. Причем, сам проект "спрятали" в "дополнительные вопросы" и даже не выносили на обсуждение.

Речь идет о так называемых "нулевых" договорах. "Страна" о них уже подробно писала. Такие трудовые контракты называются "договорами с нефиксированным рабочим временем", то есть, если работа есть, компания привлекает специалиста для ее выполнения, а нет работы - человек "в свободном полете".

Соответственно идет и оплата - за отработанное время. Но сколько в итоге "набежит" заранее просчитать сложно, так как нагрузка может быть разной. В то же время человек не сможет полноценно подрабатывать на стороне, так как не знает, когда именно его вызовут на работу по "нулевому контракту".

Идея о "нулевых контрактах" озвучивалась уже давно. Был законопроект на эту тему, который вызвал широкий общественный резонанс. Профсоюзы назвали его "законом о трудовом рабстве". В итоге, тему замяли. Но, как видно, идея с нулевыми контрактами понравились работодателям (по новому проекту, работодатель может перевести на них до 10% всего персонала).

Что случилось в сгоревшем доме престарелых в Харькове

Министр регионального развития Чернышов дал отчет - что случилось 21 января в Харькове, на улице Нижней Гиевской, 150, в доме престарелых "Счастливая старость".

По его словам, дом престарелых, как и подозревалось, был незаконным - работал без учредительных документов, не был приспособлен для постоянного нахождения там пожилых и "маломобильных" людей.

Причиной пожара стала электропроводка. На втором этаже был включен электрокамин, что, скорее всего, и привело к перенагрузке сети. Также обнаружилось, что подключение дома престарелых к коммуникациям было проведено незаконно - без получения разрешений "Харьковоблэнерго", "Харьковгаза", "Харьковводоканала".

Уже идут проверки по другим домам престарелых. Из проверенных более 600 домов престарелых, в реестре учреждений, предоставляющих социальные услуги, - всего 29. Также выявляются массовые нарушения по всем социальным учреждениям.

На 15 февраля закончено служебное расследование по работникам участковых харьковской полиции, троих полицейских наказали. Более детально с отчетом можно ознакомится здесь.

То, что зафиксировали размах катастрофы с частными домами престарелых, это, конечно, хорошо. Но вопрос - что будет дальше. В Минрегионе есть целый список предложений, в частности, усиление требований к социальным учреждениям, перевод всех "постояльцев" незаконных домов престарелых в коммунальные и пр. Тут немало вопросов. Скажем, как можно организовать перевод стариков в коммунальные дома престарелых, если в них давно не хватает мест, а условия жизни - ужасающие. Собственно, именно проблемы с коммунальными домами престарелых спровоцировали бум на рынке частных соцучреждений.

Частные клиники получат бесплатные лекарства

С подачи Минздрава правительство изменило систему распределения средств на закупку лекарств. В частности, определено, что препараты могут закупаться за бюджетный счет не только для госсударственных и коммунальных, но и для частных клиник, если у них есть договор с НСЗУ.

Как отметил министр здравоохранения Министр Степанов, это делается для того, чтобы сделать медицинское обслуживание украинцев более доступным.

Стоит отметить, что многие частные клиники присоединяются к программа НСЗУ, в частности, украинцы могут подписывать декларации с частными семейными врачами. Но вот по вторичной медпомощи (роды, операции и др.) частники настроены менее оптимистично - многие отказываются подписывать договора с НСЗУ, ссылаясь на то, что предложенные тарифы на услуги и манипуляции - явно заниженные. Поправка по лекарствам может частично решить эту проблему. Хотя она все равно остается - ведь по многим услугам тарифы НСЗУ занижены в разы, в них не предусмотрены не столько лекарства, сколько зарплаты докторов и прибыль клиник.

Пассажирский транспорт под запретом

В Украине могут снова запретить пассажирские перевозки. Кабмин поддержал изменения к списку ограничений на период карантина. В них снова появился запрет на работу транспорта в красных зонах.

"Все мы видим, что сейчас происходит в Ивано-Франковской области, поэтому нужно внести соответствующие изменения", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Согласно этим изменениям, на территории регионов, где будет объявлена красная карантинная зона, запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки всеми видами транспорта. Легковые автомобили в черный список не попадают, они смогут ездить (количество пассажиров - до 5).

Служебный транспорт также разрешен, но если о его запуске государственные органы исполнительной власти уведомлены не менее чем за 2 дня.

Интересно, что в запретном списке есть также авиаперевозки. Но, как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, "в процессе доработки этот пункт нужно убрать".

Президентские деньги без налогов

Кабмин утвердил законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс. Суть правки в следующем - деньги, полученные с Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта не будут облагаться налогами.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Налоговом кодексе есть список статей дохода, которые не учитываются в облагаемых налогами средствах. Это, к примеру, полученные от государства медицинские препараты или оборудование в рамках специальных бюджетных программ и т.п.

Теперь же предлагается освободить от налогообложения еще и гранты из президентского фонда.

Из Фонда финансируются гранты на поддержку талантливой молодежи, научные исследования и прочее.

Фонд был создан еще при Порошенко, в 2018 году. И отметился скандалом - когда из бюджета под эту структуру втихую выделили миллиард. Как подозревали тогда - на предвыборную кампанию Порошенко.

В 2019 году Зеленский его переименовал - с Фонда поддержки образовательных и научных программ для молодежи он стал Фондом по поддержке образования, науки и спорта. Тогда же изменили и положение о работе Фонда.

В 2020 году на Фонд также выделили миллиард. Но его реальное финансирование в прошлом году оказалось куда более скромным - 500 млн гривен порезали на этапе секвестра бюджета. Но даже эти деньги не пригодились: Фонд пока что фактически "бумажный" - его реальной работы не видно.

При этом еще в прошлом году было анонсировано, что Фонд запустят и под это создается законодательная база. Похоже, предложенный проект - как раз из этого списка. То есть, первое, что делается - деньги выводятся из-под налогообложения.

Новые требования к детским автокреслам

Не так давно парламент принял целый ряд изменений в правила дорожного движения, ужесточив штрафы для водителей. Но работа над усовершенствованием ПДД на этом не закончилась.

Кабмин инициирует внесение очередных правок.

Правда, новая порция нововведений проводится уже не законом, а постановлением правительства. В нем идет речь об усилении требований к перевозке детей.

Напомним, не так давно в Украине требования к перевозке детей в легковых авто уже пересматривали, сделав обязательным использованием специальных кресел (в том чисел, в такси).

В этот раз решили углубиться в тему детских кресел. В частности, теперь нужны не просто автокресла, а такие, что отвечают европейским техническим предписаниям. Прописано, что такое "детское поддерживающая система" — оборудование, которое может удерживать ребенка в сидящем или наклоненном положении, и снижает опасность травмирования.

Выписаны более точные требования к установке автокресел. Если автокресло устанавливается на переднем кресле авто, необходимо отключать фронтальную подушку безопасности.

В то же время указано, что детские автокресла необязательны в автобусах (при условии ограниченной скорости движения), санитарных, полицейских автомобилях и другом служебном транспорте.

Важный нюанс - если ранее на переднем сидении авто нельзя было возить детей до 12 лет или если их рост ниже 145 сантиметров, то из новой версии данные по возрасту убрали, оставив только рост. То есть, то, что ребенок может быть ниже 145 сантиметров и в гораздо старшем возрасте, не учли.

ПЦР- тесты за британский кредит

Кабмин внес изменения в свое постановление о госзакупках лекарств.

В нем, в частности, появилась новая статья - о закупках медизделий и вспомогальных средств для проведения лабораторных исследований (к примеру, тестов ПЦР на коронавирус).

В прошлом году по этим закупкам был подписал меморандум между Кабмином и британским Агенством экспортного финансирования.

И вот сейчас утвердили схему финансирования. По ней 15% средств будет идти из общего фонда бюджета, а 85% из специального (кредитные средства). Номенклатуру для закупок будет утверждать Минздрав (он должен сделать до 1 июля). Ну а непосредственно закупками, скорее всего, займется британское Crown Agency, которое курирует также закупки лекарств и вакцин, в частности, организовало закупку привезенной Степановым из Индии вакцины от ковида.

Интересно, что в проекте хотели протолкнуть пункт о специальном "вознаграждении" по этому виду госзакупок. Но вмешался Минфин, заметив, что "вознаграждения" в кредитных средствах не предусмотрены.

Квоты по иммиграции

Кабмин определил квоту иностранцев, которых может принять Украина в этом году. Цифры следующие: деятелей науки и культуры - 580 человек, высококлассных работников, в которых нуждается отечественная экономика — порядка 5,7 тысяч, по воссоединению семье - больше 3 тысяч человек и пр. Всего квота рассчитана на более 9,8 тысяч иностранцев. При этом есть еще одна категория граждан, которым всегда рады в Украине — те, кто инвестирует в экономику страны не менее 100 тысяч долларов. Тут никаких квот нет - инвесторы могут переезжать к нам без ограничений.