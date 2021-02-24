На заседании в среду, 24 февраля, Кабинет министров Украины назначил Сергея Галицина временно исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Сегодня Кабмин признал утратившим действие распоряжение от 26 октября 2020 года о назначении Ирины Король врио главы ГАСИ. На ее место правительство назначило Сергея Галицина.

Из декларации Галицина следует, что раньше он занимал должность директора департамента ГАСИ в Луганской области, где по итогам 2019 года получил 416 тысяч грн заработной платы.

Ему принадлежат квартира площадью 69,2 кв. м в Луганске и дом 262,4 кв. м в с. Роскошное Луганской области, а также 350 тысяч грн наличности.

Напомним, Кабмин назначил Ирину Король временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в октябре прошлого года.

Также мы писали о том, что до нее должность врио главы ГАСИ занимал Богдан Федоренко. Однако в октябре-2020 Кабмин уволил его.