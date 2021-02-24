В Черкассах чиновники устроили в больнице фотосессию с полученной индийской вакциной от коронавируса CoviShield, которую необходимо хранить при температуре +2 +8 градусов.

Опубликованные в соцсети фото вызвали удивление у пользователей.

"Объясните мне далекому. В черкасских медучреждениях настолько холодно, что можно спокойно фоткаться с вакциной в руках?" - поинтересовался в соцсети журналист Валентин Чернявский.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Это полмиллиона доз препарата CoviShield, произведенного в Индии по лицензии AstraZeneka. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneсa для бедных стран".

Часть партии индийской вакцины получили Черкассы, где в среду собираются привить первых 100 человек.