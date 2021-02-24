Начиная с 1 марта Грузию, которая возобновила международные перелеты, смогут посещать украинцы. Для этого при себе нужно будет иметь отрицательный результат теста на коронавирус и, после прибытия, пройти еще одно тестирование.

Об этом пишет "Эхо Кавказа" со ссылкой на слова премьер-министра Иркалия Гарибашвили.

Так, Грузия открывается для граждан Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси с 1 марта. Приезжающим нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии нужно будет пройти повторное тестирование за свой счет.

Однако речь идет только о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев по-прежнему остаются закрытыми. Начиная с 1 февраля страну могуть посещать все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса препаратом любого типа.

Напомним, согласно данным МОЗ на 19 февраля Грузия находится в "красном" списке. Это означает, что по возвращении из страны украинцам необходимо будет уйти на 14-дневную самоизоляцию, установив перед этим приложение "Дій Вдома", или в течение суток сдать отрицательный ПЦР-тест.

Также сообщалось, что правительство Грузии решило продлить до 1 марта комендантский час, действующий в крупных городах страны с 21:00 до 05:00, и ограничения на работу городского и междугороднего транспорта. Но международное авиасообщение страна возобновила с 1 февраля.