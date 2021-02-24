Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову и губернатору Черкасской области Александру Скичко стоило сперва самим вакцинироваться от коронавируса индийским препаратом CoviShield перед тем, как прививать украинцев, в частности, медиков.

Таким мнением поделился народный депутат Александр Дубинский в своем телеграм-канале.

"Губернатор Черкасской области Скичко опубликовал фото с врачем, который получил первую индийскую прививку. Вопросов в этой связи всего 2. Укололся ли сам Скичко? И, если решили начать не с шоу-менов, а с медработников - укололся ли министр Степанов?", - говорится в сообщении.

Дубинский также заявил, что "танцы чиновников с вакциной ради фоточек" выглядят как "помощь белых миссионеров голодающим африканским странам". Таким образом депутат прокомментировал опубликованное в Facebook селфи губернатора Скичко с первым привившимся от коронавируса украинцем, черкасским врачом-реаниматологом Евгением Горенко.

"Вы сами сначала сожрите (зачеркнуто) уколите свою помощь стране, а потом публикуйте фотоотчеты. А мы посмотрим", - резюмировал нардеп.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Это полмиллиона доз препарата CoviShield, произведенного в Индии по лицензии AstraZeneca. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneca для бедных стран".

В среду, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, то президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и неких авторитетных людей в Украине могут вакцинировать от коронавируса вне очереди, чтобы показать украинцам, что вакцина безопасна.