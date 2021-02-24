На заседании в среду, 24 февраля, Кабинет министров согласовал с доработкой в однодневный срок дополнительные карантинные ограничения для регионов "красной" зоны относительно пассажирских перевозок.

В регионах "красной" зоны планируют запретить:

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном (кроме транзитных перевозок);

перевозки легковыми авто, если количество пассажиров, включая водителя, составляет более пяти лиц (не считая детей до 14 лет).

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что количество пассажиров планируют ограничивать из-за маршрутных такси. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые ограничения вступят в силу через семь дней.

Напомним, со среды, 24 февраля, в Украине начал действовать адаптивный карантин, в большинстве регионов ввели "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

Также мы писали о том, что в Ивано-Франковской области из-за сложной ситуации с Covid-19 закрыли рестораны и установили блокпосты, там вводят "красный" уровень эпидемической опасности. Минздрав также отнес к "красной" зоне Черновицкую область.