Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в 2020 году из государственного бюджета было выделено 919,1 миллионов гривен. В то же время детективы НАБУ в прошлом году возместили убытки по результату завершенных уголовных производств на сумму в более чем 103,5 млн. грн.

Об этом со ссылкой на ответ Министерства финансов Украины сообщают "Украинские новости".

"В 2020 году расходы Бюро (НАБУ) профинансированы по общему фонду в сумме 919,1 млн гривен или в полном объеме плановых назначений. Указанные расходы направлены на оплату труда с начислениями, командировки, оплату коммунальных услуг и энергоносителей, капитальные расходы и другие нужды Бюро", - сказано в документе.

Также ранее в НАБУ сообщили, какой ущерб по результатам завершенных уголовных производств в 2020 году был возмещен детективами Бюро.

"... Согласно данным этой отчетности в законченных в течение 2020 года уголовных производствах установлен ущерб на сумму 1 548 890 тыс. гривен, возмещен ущерб на сумму 103 465 тыс. гривен, наложен арест на имущество на сумму 234 459 тыс. гривен", - говорится в ответе НАБУ.

Ранее мы сообщали, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник за месяц заработал 215 204 гривны, из которых почти 89 000 грн - это надбавки и доплаты.

Также мы рассказывали, могут ли уволить директора НАБУ.