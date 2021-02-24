Депутат от "Слуги народа", чемпион мира по греко-римской борьбе и единственный темнокожий парламентарий в Украине Жан Беленюк, который в быту разговаривает на русском языке, но хорошо знает украинский, рассказал, как в бассейне познакомился с иностранцем и смог поддержать с ним разговор на английском языке.

О бытовой истории он рассказал свои друзьям в Facebook.

"Плаваю сегодня в бассейне, у бортика ко мне обращается мужчина средних лет на английском языке, просит разделить со мной мою дорожку! Любезно соглашаясь говорю ему, что понимаю по-русски, на что он мне отвечает: "I don’t know russian.."

Я тут же понял, что сейчас ко мне ВПЕРВЫЕ обратились по делу на английском языке в Украине а не просто: "ой извините, думали вы иностранец"

Разговорились прям в воде. Оказалось он со штатов, работает над привлечением западных инвестиций в наши компании. От Киева в восторге, все нравится, особенно дэвушки Я ему вкратце объяснил кем являюсь, заинтересовался, пообещал найти меня с соцсети и пригласить на ланч Вот теперь сижу, жду", - написал нардеп в соцсети (стилистика автора сохранена, - Ред).

На пост нардепа обратили внимание националисты, которых возмутил ответ Беленюка о том, что он знает русский язык, а не украинский. В комментариях от защитников "мовы" посыпались оскорбления в адрес русскоговорящего украинского парламентария.

"Что ты делаешь в Украине, заказной москаль" - написал Любомир Тишкивский.

"Очень, очень плохой пример показываете. Вы пропагандируете среди иностранцев тренд, что все украинцы по умолчанию говорят на русском языке. Почему бы не сказать, что вы понимаете украинский (даже если её не понимаете, или плохо говорите? Всратый украинский депутат...)", - написал Толик Лысак.

"Государственный язык украинский, если кто-то забыл любителей России и русского языка в рашу", - не унимаются в комментариях националисты.

Беленюк пишет, что очень хорошо знает украинский язык, но, порой, "из-за разного рода неадекватов, что пытаются ему рассказать на каком ему языке нужно писать на личной странице и общаться в личной жизни, не хочется переходить".

На слова о том, что знание "русского языка не добавляет чести", Беленюк в который раз пытается разъяснить людям суть ситуации, которая не меняется от того что именно он ответил англоговорящему.

"... мне показалось, человек меня идентифицировал как иностранца, как со мной обычно бывает! Поэтому и уточнил ему, а как это по форме, "українською розумію", "по -русски понимаю", "по нашему разговариваю" - для меня не имеет значения! Смысл один - Я местный! Ни для кого не секрет, что общаюсь в быту на русском, хотя с удовольствием перехожу на украинский с украиноязычными людьми! Причём, естественно, не после того, как меня кто-то об этом попросил, а сам, по зову сердца", - подытожил Жан Беленюк.

Как сообщала "Страна", ранее Беленюк показал, как тренируется в тельняшке и маске.

Свое 30-летие Беленюк отметил в ресторане на Днепре, где подают салат из лобстера и эклеры с крабом.