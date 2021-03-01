Март - месяц подведения итогов тех проектов и событий, которые начались в феврале. С 1 по 5 марта Меркурий будет как никогда активен и подтолкнет к серьезным разговорам. В соединении с Юпитером появится еще больше новых идей и проектов, заложенных в середине февраля.

К тому же, март принесет ясность в использовании методов для реализации творческих мыслей. В начале месяца у некоторых знаков могут произойти определенные изменения, связанные со сменой места работы или проживания. Удачно решатся все моменты, связанные с недвижимостью и созданием высококлассных коллективных продуктов.

В первые дни марта звезды советуют действовать в коллективе, а не по одиночке. 1 и 2 марта Луна находится в знаке Весы, что само по себе говорит о дипломатии в общении и переговорах. 3 и 4 марта Луна перейдет в знак Скорпиона, что говорит о творческом и эмоциональном периоде, встречах с друзьями или старыми знакомыми.

С 4 марта Марс переходит в Близнецы, что символизирует начало нового, перестройку и некоторую внутреннюю трансформацию.

5 и 6 марта - убывающая Луна в Стрельце - этот день и последующая неделя будет акцентировать внимание на нерешенных вопросах и старых задачах.

7 и 8 марта Луна находится в Козероге и несет внутреннее напряжение. Дни потребуют собранности и взвешенных решений, прежде всего от огненных знаков. А воздушные знаки могут привнести в работу некоторые полезные творческие идеи.

13 марта ожидается Новолуние в Рыбах. Это время безделья, когда все стараются провести свое время легко, без утомительных объяснений и ссор.

Середина марта - удачное время для того, чтобы встретить важного человека в своей жизни. Особенно 14 марта, когда Венера соединяется с Нептуном. может вспыхнуть страсть к человеку на уровне эмоций, запахов, предпочтений и даже внешнего сходства. Будьте внимательны к окружающим. Возможно, ваша судьба находится совсем близко к вам.

28 марта - Полнолуние в созвездии Весы. Это время стремления к эмоциональному равновесию, к единству духовной и материальной сфер. Желательно во всем соблюдать меру и не впадать в крайности.

В отдельных материалах для читателей "Страны" - магнитные бури и лунный календарь на март 2021. Ниже - гороскоп для всех знаков Зодиака на первый месяц весны.

Овны (21.03 - 20.04)

Март весьма сложный период для Овнов, поэтому постарайтесь прожить его максимально сдержанно. Приготовьтесь к тому, что ваша энергия будет ослаблена, вы можете испытывать плохое самочувствие, неустойчивость в психоэмоциональной сфере. С 5 по 12 марта могут также возникнуть неожиданные финансовые трудности.

Тельцы (21.04 - 20.05)

У Тельцов многое может поменяться в отношениях с родными в марте. В целом месяц ожидается благоприятный для изменений в личной жизни, начала новых проектов, путешествий и встреч. В конце месяца активность и энтузиазм могут быть немного сниженными.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В марте Близнецам нужно переходить от слов к делу, несмотря на переживания и эмоции, которые вас переполняют. Вам предстоит запастись терпением и наладить рабочий график, а также внести рациональную составляющую в бизнес. Это будет непросто сделать с учетом того, что Марс перейдет в ваш знак Зодиака.

Рак (22.06 - 22.07)

В начале марта Раки могут быть подвергнуты критике, а их идеи не впишутся в планы коллектива. Будьте осторожны в выборе партнеров. Не раскрывайте всех козырей даже близким. В конце месяца вы можете встретить достойного человека, который станет незаменимым в плане эмоциональной поддержки.

Лев (23.07 - 23.08)

Вы окажетесь в ситуации, которая не вписывается в вашу логику и несвойственна вашей натуре. Но не спешите с опрометчивыми выводами, особенно в период с 6 по 12 марта. Вполне возможно, вам все-таки придется пройти через выяснение отношений с дорогими людьми, но не переходите на упреки и оскорбления, держите себя в руках.

Дева (24.08 - 23.09)

Март - это тот месяц, когда Девы могут проявить свою духовную зрелость, чтобы изменить свое представление об окружающих людях и жизненных ситуациях. В середине месяца возможен болезненный разрыв с другом. Но благоприятные энергии после 15 марта помогут вам уладить спорные моменты в отношениях, проявив при этом мудрость и гибкость.

Весы (24.09 - 23.10)

В марте Весы могут ощущать нехватку внутренней собранности и жизненных сил. В первой половине месяца вас могут провоцировать на конфликт или досаждать критикой. Постарайтесь не реагировать слишком эмоционально. В конце месяца некоторые неправильные позиции могут значительно осложнить вам жизнь.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Для Скорпионов первый месяц весны - один из наиболее благоприятных периодов во всем 2021 году. В это время многих представителей знака ждет удача в азартных играх. Попытав таким образом счастье, вы можете в несколько раз увеличить свои доходы, хотя доля риска все же остается. В третьей декаде месяца уровень жизненной энергии Скорпионов немного снизится.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Первая неделя марта может сложиться для Стрельцов неудачно. В жизни проявятся напряженные и непонятные для вас ситуации. Для успеха как никогда станут важными поддержка друзей и коллег. Особенно в первой половине месяца, когда вы больше будете настроены на спокойствие и комфорт.

Козерог (22.12 - 20.01)

Март может стать для Козерогов поворотным месяцем. В начале весны в вашем мировоззрении произойдут некоторые перемены, которые повлекут за собой необходимость следовать новым интеллектуальным ориентирам. Старайтесь отсеивать лишнюю информацию, не вовлекайтесь в проекты, которые кажутся вам сомнительными. Так вы не свернете с выбранного вами пути.

Водолей (21.01 - 20.02)

До 12 марта у вас может продолжаться период финансовой неопределенности. В комплекте с недостатком творческой энергии это чревато перегрузками на работе и ослаблением здоровья. Деловая активность начнет снова возрастать только во второй половине месяца. Первые две недели постарайтесь пережить в режиме экономии эмоций и прочих важных ресурсов.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы обретут второе дыхание в первой половине марта, окружающие увидят в вас творческую и активную личность. Используйте это благоприятное время для самореализации и начала новых творческих проектов. Звезды уверены, что внутри вас скрыт великий потенциал.