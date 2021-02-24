В Ровно подросток ходил по железнодорожным путям в ожидании поезда, как выяснилось такое задание он получил от так называемых "групп смерти". Полиция открыла дело по статье о доведении до самоубийства и ведет поиск администрации группы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города.

Так, утром 21 февраля прохожий заметили блуждающего по железнодорожным путям подростка. Им оказался 16-летний парень, который пытался выполнить задание так называемой группы смерти, участником которой является. В социальных сетях участники таких групп получают разные, иногда связанные с риском для жизни, задания.

"Полицейские обращаются к родителям: уделяйте больше времени своим детям, относитесь к ним с пониманием обратите внимание на круг их общения и старайтесь выстроить с детьми дружеские отношения", - сказано в сообщении полиции.

Как сообщает в Facebook группа "Типичное Ровно" подросток, гулявший по железнодорожным путям, участвовал в игре, задания которой так называемые кураторы давали в социальных сетях. На ногах и руках у парня множество порезов.

"Порезы и вырезанные надписи на коже - результат невыполненных заданий в игре, или же задачи, которые пишут жертвам так называемые кураторы. А еще со слов мальчика, у него, как и в 15 других детей с аккаунта в инстаграме, была назначена дата смерти", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве задержали девушку-администратора одной из "групп смерти", которая втянула в игру, связанную с подстрекательством к суициду, 13 детей. Сейчас она нахзодится на лечении, у девушки обнаружили психические отклонения.

Также сообщалось, что покончивший с собой 28 января под Киевом 10-летний мальчик мог состоять в группе, принуждающей к суициду. Продолжается расследование дела.

По словам заведующего отделением интенсивной терапии острых интоксикаций клиники "Охматдет" Александра Урина, в течение последних нескольких месяцев среди украинских подростков значительно возросла тенденция суицидальных настроений.