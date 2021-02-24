В среду, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс.

Об этом в Facebook сообщил губернатор Черкасской области Александр Скичко.

Как ранее уже сообщал "Стране" Скичко, врач-реаниматолог Евгений Горенко, который получил первую дозу вакцины, работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

Всего, по данным губернатора, в Черкасскую область поступило 16 200 доз препарата "Ковишилд", который прибыл в Украину днем ранее. Вакцинация стартовала в 13:00.

"Как и в целом по Украине, у нас будет работать каскадная модель вакцинации, которая предусматривает работу мобильных бригад в определенном последовательном порядке. Мы строго следим за температурным режимом для хранения вакцины - от +2° до +8° С", - написал Скичко.

Он напомнил, что вакцинация против коронавируса является добровольной и бесплатной. Она состоится в пять этапов: на первом этапе прививки получат медработники и персонал, оказывающий помощь ковидним больным; на II - люди с очень высоким риском инфицирования (соцработники, люди старше 80 лет, остальные медработников) на III - люди с высоким риском инфицирования и те, кто работает в ГСЧС, СБУ, милиции, в образовательных учреждениях; на IV этапе - люди в возрасте от 60 до 64 лет, взрослые с сопутствующими заболеваниями. V этап - все другие категории населения.

Напомним, первая партия вакцины от коронавируса прибыла в "Борисполь" 23 феварля. Это полмиллиона препарата CoviShield, который производят в Индии по лицензии AstraZeneka. В американских СМИ ее называют "вариантом AstraZeneka для бедных стран".

Также мы писали о том, что онлайн-регистрация на вакцинацию от коронавируса в Украине может cтартовать уже с 1 марта.