В мессенджере Telegram, который стал самым скачиваемым приложением в мире, появилая новая функция автоматического удаления сообщений из любых чатов. С 24 февраля она доступна в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.

Такую информацию публикует Телеграм-блог в среду, 24 февраля.

Новая функция затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера, более ранняя переписка останется в истории чата. В группах и каналах включать автоматическое удаление смогут только администраторы.

Кроме того в обновлении также появились виджеты, которые для быстрого доступа теперь можно добавить на домашний экран. В частности, виджет "Чаты" покажет последние сообщения в выбранных чатах, а виджет "Ярлыки" - фотографии и имена пользователей.

Также в мессенджере появились пригласительные ссылки, позволяющие владельцам групп и каналов приглашать новых участников при помощи ссылок с ограниченным сроком действия, числом вступлений и удобным QR-кодом для сканирования.

Ранее мы рассказывали, что Telegram запустил голосовые групповые чаты. Их можно запустить параллельно с обычной перепиской, где текст и голос будут дополнять друг друга.

Также сообщали, что в Telegram появится функция переноса переписки из других приложений. Пользователи смогут перенести в мессенджер сообщения, фотографии, видеозаписи и документы из других приложений - например, WhatsApp, Line и KakaoTalk.